Se terminó la espera: Kentucky inauguró su nuevo local en Chubut

La pizza con historia llegó al sur. Kentucky, una de las pizzerías más tradicionales de Buenos Aires, abrió su primera sucursal en el Portal Trelew Shopping, y desde este mes forma parte de la propuesta gastronómica del centro comercial. Con más de 80 años de trayectoria, la marca reafirma su expansión nacional y su compromiso de llevar la auténtica pizza porteña a distintas regiones del país.

El nuevo local funciona todos los días de 10 a 23 horas y está ubicado en el patio de comidas del shopping, sobre la calle Josiah Williams 209. Allí, los vecinos de trelewenses y los visitantes pueden encontrar el menú completo de Kentucky: desde su famosa muzzarella al molde, abundante y dorada, hasta variedades especiales, empanadas y bebidas para acompañar.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

La inauguración marca un paso importante para la cadena, que nació en Buenos Aires y fue creciendo al ritmo de generaciones que la adoptaron como punto de encuentro. Su receta de masa esponjosa, salsa sabrosa y muzzarella generosa se convirtió en parte de la cultura gastronómica porteña, y con el tiempo trascendió las fronteras de la Ciudad para llegar a nuevas provincias.

En Trelew, el desembarco fue recibido con entusiasmo por los clientes que se acercaron en los primeros días de funcionamiento. La posibilidad de acceder a un producto clásico, con el sello de una marca reconocida, amplía la oferta culinaria del Portal Trelew Shopping y suma un atractivo para quienes buscan una opción rápida pero con identidad.

Kentucky mantiene desde su fundación la premisa de conservar su receta original y respetar la tradición que la convirtió en una de las más elegidas. A lo largo de las décadas, sus locales fueron testigos de innumerables encuentros familiares, festejos, charlas de amigos y meriendas improvisadas. Esa misma idea de cercanía es la que ahora la marca intenta replicar en cada nueva apertura.

La expansión hacia la Patagonia se suma a un proceso de crecimiento que Kentucky viene consolidando en distintas provincias. En cada ciudad, la cadena busca integrarse a la vida cotidiana de la comunidad, no solo como una propuesta gastronómica sino también como un espacio de encuentro y disfrute.

La propuesta en Trelew también busca captar a quienes ya conocían la pizzería en Buenos Aires y celebran ahora la posibilidad de acceder a sus sabores sin necesidad de viajar. Para los nuevos clientes, la experiencia significa descubrir un clásico que combina historia y tradición con un formato adaptado a los tiempos actuales.

La llegada de Kentucky a Chubut es, además, un reflejo del interés creciente por parte de las cadenas gastronómicas en instalarse en ciudades del interior del país. El desarrollo comercial de los shoppings regionales se ha transformado en una plataforma clave para que marcas con identidad urbana puedan consolidarse en mercados emergentes y conectar con nuevos públicos.