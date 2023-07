Abi, una joven de 16 años, decidió mostrar cómo ingresó a su fiesta de graduación, y sorprendió a todos los presentes que no podían creer lo que estaban presenciando.

Disfrazada de vampiro y adentro de un ataúd, la estudiante marcó la diferencia con sus compañeros y fue la gran protagonista de la jornada, aunque claro, el susto que generó no pasó desapercibido.

Con el tema de Year Zero de Ghost sonando a todo volumen, Abi ingresó al salón acompañada de su padre y su hermano que tenían el féretro.

“Cuando llegaste al baile de graduación en un ataúd, mientras tu padre y tu hermano te sacaban”, escribió la joven acompañando el video.

Mientras que los usuarios no tardaron en participar y comentaron: “Reina”, “icónica”, “ojalá hubiera tenido las agallas para hacer esto cuando era adolescente”, “esto es lo más increíble que he visto”, “eres más genial de lo que he sido en mis 32 años y espero serlo” y “esto es tan dramático y me encanta”.