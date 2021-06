Un hecho lleno de solidaridad emocionó en las últimas horas a México, luego de que un grupo de vecinos decidiera organizar una multitudinaria fiesta para dos hermanos que habían pasado solos su cumpleaños por la ausencia de sus invitados.

El pasado lunes el mensaje de la madre de los menores se había vuelto viral en Facebook, en donde contaba entristecida cómo nadie había asistido a la fiesta que había organizado el fin de semana para sus hijos.

Enterados de la noticia los vecinos de la ciudad de Apocada, Nuevo León, organizaron un masivo evento que contó con la presencia de casi 500 invitados.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente esta muy lejos)”, había indicado la mujer respecto al 'faltazo' de los invitados a la fiesta original.

Para su fortuna, tras la viralización del posteo una ola de solidaridad inundó las calles de la ciudad mexicana, y en poco menos de 20 horas una gran cantidad de personas se acercaron hasta su casa con regalos para los chicos.

"No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís,no tengo como agradecerles a todos y cada uno de los que vinieron, he leído de todos los comentarios, me faltan muchos mensajes por contestar", aseguró su madre en una nueva publicación en redes sociales.

Y agregó: "Mis hijos se la pasaron increíble, personas me decían que venían de otros municipios (...) Les agradezco mucho a todas las personas. Que dios me los bendiga y les multiplique todo a montón"