Se pudrió todo: Alex Caniggia destrozó a Charlotte y tomó una dura decisión previo a su viaje a China

Alex Caniggia confirmó la pelea que mantiene con Charlotte y aseguró que tomó duras decisiones, además de cortar todo tipo de comunicación con ella. La relación entre ambos está tensa desde hace meses y no parece haber indicios de una pronta reconciliación.

Esta situación se agravó luego de que Alex se reconciliara con la madre de su hija Venezia, lo que provocó una ruptura aún más profunda con su hermana. La mediática se expresó en contra de la relación, lo que intensificó el conflicto familiar.

A pesar de las diferencias, ambos aceptaron participar juntos en el programa "Por el mundo", conducido por Marley, donde viajarán a China para grabar un episodio. Sin embargo, Alex solicitó expresamente viajar en vuelos separados para no coincidir con su hermana durante el traslado.

En diálogo con el medio Puro Show, Alex fue claro sobre su postura: "yo decidí bloquearla de todos lados, no le hablé más". Además, contó que está en un buen momento personal y que viajará en primera clase para conocer la experiencia. "Ahora voy a ver a la sis, no la veo desde que me peleó, está bloqueada, no le hablé más", agregó.

Alex afirmó que no tiene intenciones de reconciliarse en el corto plazo y que espera que sea Charlotte quien dé el primer paso para resolver la situación. "Ella va a aflojar antes, yo estoy enojado. Vos viste las historias que subió. Pasaron historias boludas y no sé qué le agarró", señaló.

El mediático aseguró que, pese al distanciamiento, mantiene un cariño hacia su hermana, pero condiciona la posibilidad de acercamiento a una mejora en la actitud de Charlotte. "No me duele estar peleado con ella, la quiero, pero si se porta mal...", concluyó.

El viaje a China será una oportunidad para observar cómo se manejan ambos en un contexto laboral conjunto, pese a la tensión que mantienen.

Por ahora, Alex mantiene firme su postura y deja claro que no piensa dar el primer paso, mientras Charlotte no cambie su actitud.