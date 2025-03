Se picó: L-Gante discutió con Icardi y viralizó los picantes chats que mantuvieron sin filtro

L-Gante, en pleno día a día por la terrible lesión que sufrió, viralizó chats picantes que tuvo con Mauro Icardi donde protagonizaron una fuerte discusión por Wanda Nara, la ex del futbolista con la que mantuvieron una relación más que tóxica.

El cantante compartió en sus historias de Instagram unas capturas donde el delantero del Galatasaray lo criticó severamente por su relación con la conductora, acusándolo de ser utilizado para provocar celos, lo que generó una gran controversia en las redes sociales.

Icardi, con munición gruesa, escribió: “mi amor te comería, pero cierto que soy tu amigo jajajaja. Si querés te presto ‘Esta’ cuando vaya a Argentina así te comés. Ya que tu amor no te da chance y te usa como títere. Seguís insistiendo... a ver si pica. Pobre pibe”. Y agregó: “como dijo el papanatas de tu amigo el abogado”. En ese sentido, Elián Valenzuela no se quedó atrás: “Andá a dormir loro”.

“Peleando, noooo, tranquilo. No peleo con títeres que usa cuando quiere darme celos. Pero siempre termina volviendo, así que ubicate con los mensajitos que mandás”, retrucó el delantero. “Tampoco creo que te vea mucho más después de lo que piensa de vos y siiii. Qué querés, 20 años tenés”, arremetió.

“Chau. Mirá y aprendé, pa”, dijo L-Gante. No obstante, Icardi no se quedó atrás: “No te regalas? Hace un año y medio te lleva y trae como lorito. De acá para allá. Seguí respetándola, pero siempre vuelve. O no viste que la semana pasada que dio la nota diciendo que estábamos juntos? Cuando vino a reconquistarme y le dije que no. Y lo dijo Igual".

“Shhh, toy trabajando pa”, manifestó el artista de la ‘cumbia 420’. Y en respuesta, otra vez, el jugador del Galatarasay indicó: “Te comiste el jueguito de una mujer despechada, pero ya fuiste. Mirá que no sos el único con el que se chateaba para darme bronca y celos. Pero siempre vuelve a buscarme. Algo tendré, a ver si aprendés”.

Por último, L-Gante optó por concluir la conversación de una manera correcta deseándole suerte y elogiando a Wanda Nara.