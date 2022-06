Una insólita situación causó las risas de internet en las últimas horas, luego de que una mujer terminara rodando por una colina en el día de su casamiento pese a que su madre le había pedido que "no se emborrachara demasiado".

La escena fue compartida por su protagonista, la británica Shannon Fitzjohn, en sus redes sociales, convirtiéndola en "la novia más famosa de internet".

El clip, que no tardó en viralizarse, está acompañado de la canción 'Oops I Did It Again' de Britney Spears, y la muestra en el inicio de su día destacando la frase de su madre pidiéndole que se controlara con la bebida.

"Mamá me dijo: 'No bebas demasiado, querrás recordar este día'", recordó en el video previo a mostrar que, evidentemente, no cumplió con su pedido.

El mismo refleja cómo horas más tarde, en su casamiento y cuando ya era de noche, se lanzó rodando por una colina empinada con el vestido de novia puesto.

"Tengo un par de fotos más sobre lo que sucedió esa noche, pero probablemente no sean aceptables para estas redes sociales", agregó ante las risas de sus seguidores.