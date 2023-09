Un hombre cansó a sus vecinos por el ruido de su auto. Se lo hicieron saber con una nota, sin embargo, lejos de ceder, sorprendió a todos con un contundente mensaje.

La situación fue compartida por el usuario @angeelminuesa en su cuenta de TikTok y rápidamente tomó gran repercusión, hasta volverse viral.

“Señor vecino, le rogamos por favor arregle el tubo de escape de su coche, ya que cada mañana nos despierta con el ruido tan desagradable que hace. Se lo pedimos por favor, los vecinos”, expresaron en un papel.

Sin embargo, el dueño del vehículo hizo caso omiso al pedido de las personas y respondió. "Lo siento, pero no pienso cambiar el motivo de mi felicidad”, comenzó explicando en redes sociales.

“El coche no está roto, es un clásico deportivo de la época. Siento ser diferente y que no me gusten los coches nuevos o lavadoras que hay hoy en día”, agregó.

Luego, lanzó un polémico mensaje: “Si no sabes apreciar el verdadero sonido de un motor de verdad, no es mi problema que seas tan ignorante”.

En tanto, los usuarios reaccionaron a la situación. “Yo aprecio el sonido de un motor de verdad pero como me molestes mucho cuando estoy durmiendo a los 3 días está el cochecillo ardiendo”; “Cuando tengas hijos lo entenderás”; “Le pinchan las ruedas”; “A quien le moleste que se mude, a darle fuerte”.