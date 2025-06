Santiago del Azar rompió el silencio tras su separación de Melody Luz: "Fui un..."

Santiago del Azar confirmó su separación de Melody Luz y relató públicamente los motivos que llevaron al final del vínculo, apenas dos meses después de haberlo hecho oficial. La ruptura se dio tras un reencuentro de la bailarina con su ex pareja, Alex Caniggia, padre de su hija Venezia.

El conflicto se originó luego de que Del Azar viera una situación que le resultó incómoda entre Luz y Caniggia, lo que derivó en una discusión. Según contó el cocinero en el programa Mujeres Argentinas, su reacción fue impulsiva pero no violenta.

Según trascendió, el enojo de Del Azar se habría desencadenado luego de que Alex Caniggia compartiera una imagen familiar junto a Melody y su hija. La publicación habría sido el detonante de una escena de tensión en el departamento de la bailarina, donde, según testigos citados por el periodista Pepe Ochoa, Del Azar habría protagonizado un momento de fuerte angustia.

Melody Luz compartió una foto con Alex Caniggia y su nuevo novio reaccionó con una drástica decisión

Después del episodio, siempre según el mismo relato, Melody Luz habría decidido que Santiago se retirara de su casa. Esa noche, según versiones no desmentidas hasta el momento, ella habría dormido en el domicilio de Alex Caniggia. A la mañana siguiente, volvió a su departamento, se encontró con Santiago y puso fin a la relación.

“No voy a contar qué fue lo que vi. No pateé la puerta, toqué timbre. Fui un tarado enamorado”, declaró, visiblemente afectado. Agregó que sigue enamorado de Melody y que no tiene intenciones de hablar mal de ella.

“Me parecía bárbaro que se junten. Vi algo que no me gustó y reaccioné como pude”, explicó. También aseguró que nunca ejerció violencia y que no forma parte de su forma de actuar.

La bailarina habría argumentado su decisión con una frase contundente: "Si vos estás violentando a mi ex, también me estás violentando a mí y a mi hija".

Desde entonces, Del Azar no volvió a tener contacto con Luz, aunque expresó su intención de recomponer el vínculo. “La acompañé lo mejor que pude porque la amo. Es la vida, son las parejas, se terminan”, expresó en la entrevista.

La relación entre Melody Luz y Santiago del Azar se había hecho pública recientemente, y ambos compartían contenidos en redes sociales mostrando su cotidianeidad juntos. La sorpresiva ruptura volvió a poner en foco la compleja relación entre Luz y Caniggia, quienes a pesar de su separación mantienen contacto por la crianza de su hija.