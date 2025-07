Santiago del Azar reveló que encontró a Melody Luz y Alex Caniggia en una situación picante: "no quise ver..."

Santiago del Azar, ex pareja de Melody Luz, relató este martes en una entrevista con LAM un episodio que vivió mientras aún mantenía una relación con la bailarina.

Según su testimonio, encontró a Melody en una situación comprometedora junto a Alex Caniggia, su ex pareja y actual pareja de la artista.

Del Azar explicó que la situación ocurrió en el mismo condominio donde vivían todos. “Supuestamente, se iban a encontrar en la casa de él para hablar. Yo le dije que no tenía problema, que se junten ahí, que no me iba a poner celoso”, señaló. Según su versión, aceptó la reunión con naturalidad.

Sin embargo, más tarde comenzó a sospechar al no obtener respuesta de parte de Melody. “Vuelvo de llevar a mi hija a baile, la llamo, le escribo, no me responde. Me empezó a parecer raro”, relató. Fue entonces cuando decidió sacar a pasear a su perro y pasar por delante del departamento de Caniggia.

“Vi todas las luces prendidas y los vi acostados en la cama. No me quedé mirando, no quise ver más. Estaban acostados. Si ahora está de moda tomar mate en la cama con el ex…”, ironizó, aún visiblemente afectado por la escena.

Del Azar explicó que intentó ingresar al edificio, pero fue interceptado por la seguridad. “Me dijeron: ‘no vayas, no sabés cómo va a reaccionar Alex’. Igual fui. Melody me abrió la puerta y me dijo: ‘¿qué hacés acá?’ Le respondí: ‘te acabo de ver acostada con Alex. Decile que se vaya y hablamos’”, reconstruyó.

El relato continuó con la reacción de Melody, quien —según Del Azar— se mostró sorprendida por su presencia y lo amenazó con llamar a seguridad para que se retirara del lugar. “Ella se indignó. Me dijo que iba a llamar a seguridad para que me saquen”, afirmó.

Santiago del Azar confirmó su separación de Melody Luz y relató públicamente los motivos que llevaron al final del vínculo, apenas dos meses después de haberlo hecho oficial. La ruptura se dio tras un reencuentro de la bailarina con su ex pareja, Alex Caniggia, padre de su hija Venezia.

El conflicto se originó luego de que Del Azar viera una situación que le resultó incómoda entre Luz y Caniggia, lo que derivó en una discusión. Según contó el cocinero en el programa Mujeres Argentinas, su reacción fue impulsiva pero no violenta.

Según trascendió, el enojo de Del Azar se habría desencadenado luego de que Alex Caniggia compartiera una imagen familiar junto a Melody y su hija. La publicación habría sido el detonante de una escena de tensión en el departamento de la bailarina, donde, según testigos citados por el periodista Pepe Ochoa, Del Azar habría protagonizado un momento de fuerte angustia.

Después del episodio, siempre según el mismo relato, Melody Luz habría decidido que Santiago se retirara de su casa. Esa noche, según versiones no desmentidas hasta el momento, ella habría dormido en el domicilio de Alex Caniggia. A la mañana siguiente, volvió a su departamento, se encontró con Santiago y puso fin a la relación.

“No voy a contar qué fue lo que vi. No pateé la puerta, toqué timbre. Fui un tarado enamorado”, declaró, visiblemente afectado. Agregó que sigue enamorado de Melody y que no tiene intenciones de hablar mal de ella.

“Me parecía bárbaro que se junten. Vi algo que no me gustó y reaccioné como pude”, explicó. También aseguró que nunca ejerció violencia y que no forma parte de su forma de actuar.