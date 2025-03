Poco más de una semana después del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador, se filtró un video que muestra a dos mujeres increpando al jugador minutos antes de que estallara el conflicto entre la expareja.

Las imágenes trascendieron luego del tremendo momento que terminó saliendo a la luz el viernes de la semana anterior cuando el goleador huyó del lugar en contramano con su vehículo acompañado por su abogada Elba Marcovecchio.

“No estamos haciendo un circo, a ver si me entendés. Bajame a la nena, que quiere tomar un vaso de agua y tranquilizarse, se van a ir las dos con vos”, decía la mujer en el video, al momento en que Icardi solicitaba que “lo deje de patotear”. “A mí no me patotees porque me lo paso por el forro de las pelotas”, añadía muy molesto.

Para defenderse, el jugador del Galatasaray exclamó: “no me hables, no me tenés que hablar. Francesca, vamos. Ahora le compro 20 litros de agua”, soltó.

Posteriormente, la crisis entre Icardi y Nara sumó un nuevo episodio y el delantero terminó llevándose a las hijas que tienen en común de acuerdo a las fotos que luego filtraron en LAM.