El amor de abuelos y nietos es único, será que su turno en dicha crianza es la de "malcriarlos" y disfrutar de verlos crecer. Tal es el caso de una abuela que sorprendió a la nieta y a su amiga cuando regresaron del boliche.

"Anoche salí con una amiga y a la vuelta nos fuimos a dormir a lo de mi abuela. Antes de eso, le había comentado que siempre me agarra hambre a la madrugada, entonces cuando llego tipo 5 efectivamente muerta de hambre me encuentro con la siguiente foto", relató Abril en sus redes sociales.

"Mi primera reacción fue quedarme parada en la puerta de la cocina, con muchas ganas de llorar. Mi nana siempre es detallista pero esta vez se sintió más increíble aún. El plato hasta para mi amiga, la mesa puesta, el pancito cortado y el destacado cartelito. Tenía hasta corazoncitos", contó la joven a los medios.

Este tierno gesto ha emocionado a Twitter, y la publicación ya supera los 185.000 'me gusta'. Además, como no podía ser de otra manera, muchos usuarios han querido dejar su opinión al respecto: "¿Habrá algo mejor en la vida que los abuelos? No", "Las abuelas son lo mejor que esta vida no da", "Las abuelas son ángeles en la tierra" o "Me han entrado ganas de llorar de lo linda que es tu abuela", son algunos de ellos.

Al ver la repercusión de su publicación, la joven ha querido ir un pasó más allá, y ha asegurado que no es la primera vez que su abuela tiene un gesto así con ella: "Bueno esta es mi abuela (82 añitos) con sus tallarines caseros... La otra foto es un gesto muy parecido que tenía cuando iba a estudiar a su casa y me levantaba temprano. Siempre fue igual de amorosa y atenta. No hay persona que no la adore con toda su alma". Lo que está claro es que el amor de las abuelas hacia sus nietos es infinito.

