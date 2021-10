Una vez más las redes sociales se volvieron protagonistas de una insólita historia, luego de que un joven se volviera viral por "sacar una foto" en un lugar inexistente.

La historia se conoció a través de Twitter, en una publicación que reflejó, a través de capturas de pantalla, una conversación mantenida entre dos usuarios de Instagram luego de que uno de ellos subiera una imagen de la "Universidad de las Islas Baleares", en España.

"¿Estás en la ubicación?", le preguntó uno de sus seguidores,obteniendo como respuesta un "Estaba, ya me fui. Acabo de llegar a Plaza España".

Sin embargo, el mensaje inicial no era de duda, sino de sospecha. "No es por nada pero ese edificio no existe jajaja, es el que estan contruyendo, es un proyecto", retrucó el usuario.

Y es que el protagonista de la historia no había subido una foto, sino un render de un proyecto en construcción que se espera que esté terminado en varios años.

De manera inmediata, y ante la viralización de la conversación en Twitter, diferentes personas comenzaron a reírse y burlarse del joven que había intentado hacer pasar su "visita" al lugar como verdadera.