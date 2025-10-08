Robertito Funes apuntó contra Malena Pichot por sus dichos sobre la agresión recibida por feministas: “Me sorprendió”

El periodista y conductor Robertito Funes Ugarte rompió el silencio luego de los dichos de Malena Pichot, quien había cuestionado su presencia durante la cobertura de la marcha por el triple crimen de Florencio Varela, donde fue increpado y agredido por un grupo reducido de manifestantes.

La humorista sugirió que el cronista de exteriores de La Nación Más había asistido “a provocar”, lo que generó una fuerte respuesta del periodista.

En diálogo con Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda (SQP), el apodado como ‘Rosca Floja’ relató cómo se desarrollaron los hechos y expresó su sorpresa por los comentarios de la actriz. “Me sorprendió porque la respeto mucho. Es una mujer talentosa, inteligente y una gran directora, pero no entiendo por qué justifica la violencia. Yo fui a trabajar, no a provocar a nadie”, afirmó durante la entrevista.

El conductor detalló que se encontraba en la movilización cumpliendo tareas periodísticas cuando un grupo de mujeres encapuchadas comenzó a insultarlo y agredirlo físicamente. “Me escupían, me tiraban patadas y me acorralaron. Lo más increíble es que fue la propia familia de las víctimas la que me ayudó a salir del lugar. No entiendo cómo, en una marcha contra la violencia, se termina actuando con violencia”, sostuvo.

Funes señaló que no busca polemizar con Pichot, pero consideró injustas sus declaraciones. “Ella dijo que yo fui a provocar, pero no fue así. Estaba cumpliendo con mi trabajo. No opino sobre lo que ella hace ni sobre su arte, al contrario, siempre la valoré”, expresó.

Respecto de su decisión de continuar realizando coberturas en movilizaciones, el periodista fue categórico: “Voy a seguir yendo a las marchas. Esto no me va a frenar. Creo en el periodismo libre y en el respeto, aunque pensemos distinto. No me considero una persona que genera violencia. Mi intención siempre es informar”.

Durante la charla, también hizo referencia a las repercusiones judiciales del episodio: “La mujer que me agredió ya tiene una instancia judicial, de la cual yo no fui partícipe, porque no la denuncié personalmente. Es una instancia pública que se generó por la difusión del hecho en los medios”, aclaró Funes, al referirse al proceso que se abrió tras la difusión de las imágenes del ataque.

El periodista lamentó que un hecho de este tipo se produzca en una manifestación que tenía como eje reclamar justicia. “Es una contradicción enorme que, en una marcha por la paz y contra la violencia, alguien responda con agresiones. Ojalá sirva para reflexionar sobre los límites que no debemos cruzar”, dijo.

Funes Ugarte, que lleva más de dos décadas de trayectoria en medios nacionales, insistió en que el periodismo “no puede ceder ante la intolerancia”. “En la calle puede haber tensión, pero eso no puede justificar nunca una agresión. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo con respeto y profesionalismo, como siempre lo hice”, concluyó.