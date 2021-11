Una mujer se llevó una ingrata sorpresa que terminó salvándole la vida, luego de que tras revisar el celular de su esposo viera un chat con otra mujer y descubriera que ambos planeaban matarla.

Ocurrió en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, y el hombre resultó detenido tras la revelación de su plan.

En base a los trascendidos el hombre, identificado como Jerry McDonald, se encontraba borracho y fue por eso que su esposa tomó su teléfono para avisar en el trabajo que no podía ir a trabajar. En ese momento descubrió la trama oculta.

"La matamos, yo cobro un millón y vivimos como reyes", decía la conversación con su amante identificada como Vanessa Nelson.

¿Tengo que matarla?", preguntó la mujer según fuentes judiciales, obteniendo un "por favor mátala, nena, por favor. Te lo ruego", como respuesta por parte del hombre.

La acusaron de "roba maridos" con un pasacalles, lo descolgó y lo usó para festejar su cumpleaños

En otra charla el detenido agregó: "Esa ‘perra’ vale un millón. Estoy diciendo que la matamos y yo cobro un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos".

Sin embargo, Nelson no estaba convencida de la propuesta. "No somos criminales. Y no nos importa el dinero. Al menos a mí no", le dijo pese a la insistencia del hombre.

A raíz del hecho McDonald resultó detenido, y le impusieron una fianza de 75.000 dólares, a la espera de que comparezca ante el tribunal.