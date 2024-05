Un joven reveló un impactante truco que garantiza envíos gratis en todas las compras de Mercado Libre. La publicación fue compartida en redes sociales y fue tendencia.

Cabe recordar que la compañía de Marcos Galperín sorprendió a sus usuarios en el último tiempo, con grandes incrementos a la hora de realizar los envíos a todo el país. En tanto para acceder a los envíos gratuitos comienza a partir de $16.000.

De acuerdo a la publicación que se viralizó en X, el hombre reveló que para poder acceder a los envíos gratis, “tenés que comprar más del mismo producto hasta que te salga gratis el envío”. “Después te quedás con uno sólo y devolvés el resto. Hecha la ley, hecha la trampa”, indicó.

En tanto, la publicación despertó diferentes reacciones por parte de los usuarios en redes sociales. "El problema es que eso lo pagan los pequeños vendedores"; "Es más trabajoso devolverlos, que pasar a buscar el producto, o pagar los 3 mil pesos del envío"; "Na, esa argentina ya quedó atrás, si puedo pagarlo lo pido y si no, no lo pido. Tenemos que dejar de cagarnos entre nosotros o no salimos más"; "No funciona esto, ya que todos los productos forman parte de una sola compra, tenés que devolverlo a todos y no podés quedarte con ninguno"; "Los programadores de guardia viendo que van a tener que estar toda la noche despiertos para corregir esto".