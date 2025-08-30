Revelaron quién habría sido el joven que ‘enamoró’ a Gimena Accardi tras su divorcio con Nico Vázquez

Tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, los rumores sobre terceros en discordia se multiplicaron en medios y redes sociales. Algunos mencionaban a figuras conocidas, generando especulación constante entre los seguidores y en los programas de entretenimiento.

El entorno de la actriz decidió mantener un perfil bajo, evitando alimentar la polémica. Sin embargo, los comentarios sobre posibles romances siguieron circulando, en especial luego de que Accardi apareciera en eventos públicos y compartiera momentos de su vida personal con familiares y amigos cercanos.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa, conductor sustituto de LAM ante la ausencia de Ángel de Brito, dio detalles sobre el vínculo de la actriz: la artista habría conocido a Ulises, un joven de 20 años ajeno al medio, durante un encuentro casual en un avión. El apuntado es estudiante, deportista y “proviene de una familia acomodada”.

El primer contacto se produjo cuando ambos coincidieron en el vuelo, y al finalizar el viaje, Accardi le pidió que le escribiera. La relación se limitó a dos encuentros, sin trascender más allá de lo anecdótico.

La separación entre Vázquez y Gimena, según allegados, se produjo por motivos personales y no por terceras personas dentro del ambiente mediático, dejando en claro que los rumores carecían de sustento.

La actriz, más allá de todo, buscó resguardar su intimidad y la de su familia, evitando que estas situaciones afecten a su círculo cercano. El enfoque principal de Accardi siempre fue mantener su carrera y la relación cordial con su ex pareja, mientras se encargaba de aclarar los malentendidos generados en redes y programas de entretenimiento.

De esta manera, la historia con Ulises queda como un episodio aislado, con un encuentro casual que se limitó a una interacción breve, sin impacto en la vida profesional ni personal de Accardi más allá de lo mediático. La aclaración pretende cerrar especulaciones, despejar dudas y poner fin a interpretaciones erróneas sobre la ruptura con Vázquez.

La presentación de la obra "En otras Palabras" en Bahía Blanca el sábado estuvo teñida de tensión para los protagonistas, Gimena Accardi y Andrés Gil.

A la salida del teatro, una gran cantidad de fanáticos aguardaba a los actores, pero la interacción entre ellos y con el público evidenció cierta incomodidad.

El tenso momento se produce días después de que la actriz admitiera haber sido infiel a Nico Vázquez, aclarando que su colega no tuvo ninguna implicancia en la situación. Accardi se refirió al tema en el programa de streaming de Migue Granados, Olga, negando cualquier vínculo romántico con Gil.

Un video compartido por el medio "Lo más Popu" muestra a Gil alejándose rápidamente del público, mirando de reojo a Accardi, mientras que la actriz se tomó tiempo para saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos. A pesar de que ella compartió una historia en Instagram junto a Gil al finalizar la función, la salida frente al público fue distinta.

Gil, quien mantiene una relación con la actriz Candela Vetrano, también se pronunció a través de sus redes sociales. “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió Gil en una historia.

El actor lamentó además que las especulaciones afectaran el desarrollo normal de la obra: “me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”. Gil finalizó su descargo con un pedido de respeto hacia su entorno: “por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, sentenció.