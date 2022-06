Una usuaria de redes sociales vivió un desagradable momento luego de rechazar una cita con un chico que no le gustaba, y su historia se volvió viral despertando indignación en la gente.

Según contó la protagonista de la historia, llamada Roxy Striar, el hombre "se enojó mucho por el rechazo", algo que relató tras ser consultada en su cuenta de TikTok por "la experiencia más desagradable que le tocó pasar con un pretendiente".

“La primera cita fuimos a LACMA, que es un museo. Y la segunda cita fuimos al cine y compramos tacos”, sostuvo sobre la situación vivida cuando tenía tan solo 22 años.

Y agregó que si bien la pasó muy bien en ambas salidas, ella tenía en claro que el joven "no le gustaba".

"No me gustaba él. Así que cuando me invitó a una tercera cita, le envié un mensaje de texto y lo rechacé, y le dije: ‘Creo que eres un tipo muy agradable, pero no veo que esto vaya a ninguna parte entre nosotros’”, destacó.

A través de un mensaje, recordó, le dijo que era "buena persona" y que le gustaría que sean amigos, pero que él nunca le respondió.

Sin embargo su venganza llegó tiempo después. “Estaba en un bar con un grupo de mis amigos. Estaba sentada en un banco hablando con un chico que era solo mi amigo y el chico con el que había tenido dos citas un año antes me vio al otro lado del bar y comenzó a acercarse a mí”, comenzó su relato.

Y cerró: “Cuando llegó a mí, me dio la espalda, levantó una pierna, me tiró un pedo. Fue tan fuerte que la gente se dio la vuelta. Él dijo ‘come mi mier**’ y se alejó”