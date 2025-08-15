Quiso adoptar una gata bebé, charló con la dueña y se lo negó por su ideología política: "hay un solo problema..."

Un hombre que buscaba adoptar una gata bebé compartió en redes sociales la insólita situación que le tocó vivir. Según contó, completó el formulario de la persona que tenía al animal en tránsito, envió fotos y videos de su hogar y recibió la confirmación de la adopción.

Además, compró la comida específica que le pidió la dueña, asegurando que todo estaba listo para recibir a la gatita.

Todo parecía avanzar con normalidad hasta que la mujer revisó su perfil de Facebook y descubrió que el solicitante apoyaba al gobierno de Javier Milei. A partir de ese momento, decidió revocar la adopción y quedarse con los productos que él había comprado para la gata, generando sorpresa e indignación en quien esperaba adoptarla.

El hombre explicó que, aunque podrá adoptar otro animal —ya que hay muchos gatos en situación de calle— le pareció insólita la actitud de la mujer y la consideró un caso de discriminación política. Señaló que el rechazo no tenía que ver con su capacidad de cuidar al animal, sino con su ideología, algo que lo dejó frustrado y sorprendido.

La parte más relevante: la dueña justificó su decisión diciendo: “Hay un solo problema: sos mileista”. Afirmó que su postura se debía a que percibe que quienes apoyan a Milei podrían no ser amorosos ni cuidadosos, y que esta ideología política podría influir en el trato hacia el gatito. El hombre respondió que esa interpretación era absurda y que sus creencias políticas no afectan su responsabilidad como cuidador de mascotas.

En los mensajes que intercambiaron, el solicitante intentó razonar con la mujer, pero esta mantuvo su decisión basada en la política. Él comentó que la situación lo sorprendió porque esperaba que el cuidado del animal fuera el criterio principal, no la afiliación política.

Finalmente, aseguró que continuará buscando una gata para adoptar y destacó que lo importante es encontrar un hogar seguro para los animales, dejando en evidencia cómo cuestiones ideológicas pueden interferir incluso en decisiones de adopción, algo que muchos consideran injusto y discriminatorio.