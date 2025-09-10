El reconocido comediante Lucas Upstein, con una trayectoria consolidada en la escena porteña y nacional, se presentará este viernes 12 de septiembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia con su unipersonal “Ángel Caído”.

Este show forma parte de una gira por la provincia de Chubut, que incluye además funciones en Trelew y Puerto Madryn, ciudades con fuerte tradición cultural y creciente público para la comedia en vivo.

QUIÉN ES LUCAS UPSTEIN, EL COMEDIANTE QUE BUSCA CONOCER EL HOYO

Lucas Upstein es un habitual en importantes clubes de comedia de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha logrado un espacio propio gracias a su estilo de humor negro y agudo. Su trabajo ha trascendido los escenarios tradicionales para llegar a la televisión abierta y por cable: participó en programas como “La Noche” de C5N, “Hora de Reír” en Canal 9, “Comedy Central Stand Up Argentina” (emitido por Comedy Central y Telefe) y “Humor de Medianoche” en Telefe Mar del Plata.

Además, su impronta quedó registrada en festivales destacados como “Ciudad Emergente” y el “Comedy Central Fest” en 2017, consolidando su perfil como uno de los exponentes más firmes del stand up nacional. Upstein ha producido cuatro especiales de comedia que pueden escucharse y verse en plataformas digitales como Spotify: “¿Qué?”, “Todos tus muertos”, “El Muertes” y “Atropelló, mató y huyó”, estrenado en 2021 y actualmente en gira por diversas provincias del país.

Desde 2019, Upstein imparte un curso continuado de humor negro, una propuesta formativa que refleja su pasión por este género y su intención de compartir técnicas y visiones con nuevas generaciones de humoristas. También ha trabajado como guionista para diferentes late nights en la televisión por cable argentina, ampliando su influencia más allá de la actuación.

La agenda de Lucas Upstein incluye funciones en tres localidades chubutenses en esta primera etapa. El martes pasado, el comediante anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que planea visitar otras localidades de la provincia, como Paso del Sapo y El Hoyo, el pequeño pueblo que se convirtió en foco de atención tras un curioso intercambio con su intendente.

“Esta semana voy a Chubut (Comodoro, Trelew y Madryn) y me escribieron para que vaya a otras ciudades de la provincia como Paso del Sapo y El Hoyo. El año que viene voy a esas ciudades sí o sí. Por las risas nomás, ni me importa si viene gente. Esta noche show en El Hoyo”, publicó Upstein sin sospechar la respuesta que recibiría.

UPSTEIN RECIBIÓ UNA INVITACIÓN ESPECIAL DE SALAMÍN PARA CONOCER EL HOYO

César Salamín, intendente desde diciembre de 2023 de El Hoyo, reaccionó personalmente al posteo del comediante: “Hola Lucas, vi que tu sueño es conocer El Hoyo. No sos el único: mucha gente pasa toda su vida sin animarse a descubrirlo de verdad”.

Luego desafió a Upstein directamente: “¿Te animás a actuar en El Hoyo? Porque todos dicen que sí… pero cuando llega el momento les agarra pánico escénico”.

El mandatario propuso alojar la función en el auditorio municipal del pueblo y cerró la invitación con una frase cargada de promesa y orgullo local: “Pero te aviso, cuando conozcas El Hoyo, te vas a enamorar”.

Vale remarcar que la llegada de Salamín a la intendencia provocó también un aluvión de bromas en las redes sociales debido a la coincidencia entre su apellido y el nombre de la localidad. Sin embargo, el jefe comunal siempre mostró seriedad y prioridades claras durante su gestión.

Apenas asumió, Salamín dialogó con la prensa, habló sin tapujos de dos cuestiones urgentes para su gestión: el pago pendiente a los empleados contratados y el medio aguinaldo a los trabajadores de la planta permanente. El intendente no hizo ninguna referencia a las bromas, lo que denotó un perfil pragmático frente a los desafíos que tenía por delante.