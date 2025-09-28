Qué dijo Robertito Funes Ugarte tras la agresión que sufrió por parte de feministas: “Fue tremendo...”

La conmoción social que generó el triple crimen de Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) volvió a expresarse este sábado en las calles. Miles de personas se movilizaron frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país para exigir justicia por las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

La marcha, convocada por el colectivo Ni Una Menos y encabezada por las familias de las víctimas, transcurrió en un clima de fuerte emoción, aunque también estuvo atravesada por un hecho que generó polémica: la agresión contra el periodista Robertito Funes Ugarte.

El cronista de La Nación+ acudió a cubrir la manifestación, pero en las inmediaciones de la Plaza Congreso fue increpado por un grupo de manifestantes que lo rodearon y lo obligaron a retirarse. Según su propio relato, sufrió empujones, insultos y fue seguido durante más de una cuadra por personas encapuchadas y con pañuelos.

“Fue tremendo, me siguieron una cuadra y media”, contó Funes Ugarte poco después del episodio. El periodista explicó que los ataques comenzaron luego de entrevistar a Antonio, el abuelo de dos de las víctimas. “Yo no soy una persona violenta, veía que la marcha venía tranquila, pero los infiltrados de siempre se aprovechan de una situación como esta”, sostuvo.

La tensión se desató en la zona de las calles Solís y Salta, a una cuadra del epicentro de la protesta. “La agresión más grande fue de una mujer trans que se vino encima mío. Una señorita me empujó, me golpeó”, detalló el cronista, quien aclaró que en ese momento no estaba al aire.

El periodista atribuyó los insultos a su rol en el canal donde trabaja: “Los gritos comenzaron por el canal que represento y por lo que soy”. Además, denunció que hubo fotógrafos que lo agredieron: “Me llamó la atención mucho fotógrafo patotero, golpeador, que me insultaron, me empujaron”.

La situación obligó a que Funes Ugarte buscara refugio detrás de un cordón policial en la esquina de Alsina y Solís. Fue escoltado por un joven encapuchado hasta llegar a los efectivos de la Policía de la Ciudad, que poco después avanzaron sobre los manifestantes para dispersar la zona, lo que derivó en empujones y corridas.

“Había gente con la cara tapada. Fue fuerte. Tenían pañuelos y estaban encapuchados. No pude ver las caras. Pero hay tanta cámara en la zona que seguramente se van a subir las imágenes y van a ver memes”, relató el periodista, que intentó restarle dramatismo al cierre de su testimonio: “Yo me lo tomo con humor. Porque acá lo más grave es que murieron tres chicas”.