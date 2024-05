Presentaron cuáles fueron los últimos mensajes Fernando Pastorizzo y Nahir Galarza: "¿la podés cortar?"

El 29 de diciembre de 2019, Fernando Pastorizzo fue asesinado de dos disparos en Gualeguaychú y su novia, Nahir Galarza, se entregó a la policía y confesó el crimen, convirtiendo el caso en uno de los más increíbles del crimen nacional.

La película "Nahir" se estrenará en los próximos días basada en la joven condenada a prisión perpetua por lo hecho. Y antes de ello, se mostraron los últimos mensajes que intercambió con la víctima.

Nahir le mandó un mensaje a Fernando por WhatsApp a las 5.52 de aquel viernes 29 de diciembre, media hora después del crimen, pidiéndole: ¿"La podés cortar? Ya te dije que no me vi con nadie".

El día anterior, cerca de la una de la mañana, Fernando le escribió algunos textos a su pareja en aquel entonces: “Jajajajjajajan igual ni aunque me paguen 1 millón de dólares volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste, jaja. queroa (sic) dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo. Sabes. Pero por favor. Yo no te jodo. Nada más”, fueron los chats que escribió antes de morir.

A la hora de declarar tras el homicidio, Nahir señaló que existían conflictos por celos: “empezó a reprocharme con los chicos que me veía” añadiendo que “porque era una trola, y además y porque me había visto dándome un beso con un chico de nombre Rafael”, dijo.