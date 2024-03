Ramiro Terraza, más conocido como "Ramitagram" en las redes sociales, ha sorprendido a sus seguidores con un video viral en YouTube. En esta ocasión, pidió media docena de empanadas en un local reconocido por sus sabores innovadores en Buenos Aires y se hizo viral.

El canal "Bajoneando por hay", es un referente para los amantes de la gastronomía y la “comida de bajón”, donde el influencer comparte sus experiencias.

En esta oportunidad hizo un pedido al local "Mostachole". El producto que causó sensación fue la "empastelada" una empanada que pesaba "250 gramos de puro placer”, indicó.

"Quiero arrancar con la más letal: la empanada de pastel de papa que viene cubierta de puré. Esto puede salir muy bien como muy mal”, comentó.

Sin embargo, al darle el primer bocado se llevó una enorme sorpresa: Y describió: “Un poquito de quesito, aceituna, y el relleno tradicional del pastel de papa (carne picada, cebolla, morrón), es increíble”.

El influencer inmediatamente compartió en su cuenta de X una foto de la empanada: “Contemplen ante sus ojos la perfección de la empanada de pastel de papa”. Según detalló, el precio que tuvo que pagar fue de $2600 cada una.

Con más de 1.000.000 de me gustas causó furor entre sus seguidores: “¿Qué es esta creación de Dios? Necesito probarlo ya”, comentó un seguidor, mientras otros rechazaban la idea: “Nada más feo que morder una empanada y encontrar una papa. El guiso se come en plato, no en empanada”.