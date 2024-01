El pasado miércoles y a través de las redes sociales, se viralizó el video de un hombre que había faltado a su trabajo pensando que le habían dado días de vacaciones. Sin embargo, tuvo la mala suerte de encontrarse con su jefe y se llevó el susto de su vida.

La desopilante confusión sucedió en Entre Ríos, donde los protagonistas forman parte de una empresa de construcción.

A través de la cuenta llamada “Simplementeelpiter”, un usuario sube videos de su día a día junto a un amigo y empleado que siempre tiene algún inconveniente diferente, por lo que sus videos reciben miles de visualizaciones.

LA REACCIÓN DEL HOMBRE QUE PENSÓ QUE TENÍA VACACIONES Y SE ENCONTRÓ CON SU JEFE EN LA CALLE

En el video se muestra como un auto se detiene y el conductor saluda a un muchacho: "¿Cómo andás, querido? ¿Qué estás haciendo acá?". "Vine a visitar a mi abuela un rato", le respondió. Acto seguido, su cara se transformó completamente al escuchar la pregunta de su empleador: “¿No tendrías que estar trabajando vos?”

Se cruzó con un auto de alta gama valuado en US$392.000 y le preguntó al dueño de qué trabaja

Por su parte, el empleador le dio una especie de regaño pero con un tono chistoso: “¿No tendrías que estar trabajando vos?”. Sin embargo, también respondió seguro, asegurando que no debía asistir a su trabajo: “A mi me dijeron que me iban a dar las vacaciones”.

Inmediatamente el empleador le aseguró que todo había sido un mal entendido a ya que le habían informado que previamente tenía que solicitar las vacaciones pero que ellos mismos le avisarían cuando se las darían. En ese momento el chico comenzó a reírse y reiteró que todo fue una confusión.

Rápidamente el clip se volvió viral en la red social donde recolectó más de 29 mil Me Gusta y cientos de comentarios donde los usuarios apoyaron por completo al trabajador. “Perdonado por ir a ver a su abuela”, fue el comentario que más likes recibió.