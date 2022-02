Una mujer debió ser operada de urgencia en Brasil, luego de acudir al hospital pensando que estaba embarazada y le descubrieran que tenía un quiste dermoide en su estómago.

La historia fue compartida en TikTok por Page, como fue identificada la protagonista de la misma, en un video donde relata que después del nacimiento de su hijo, que actualmente tiene 2 años, la mujer empezó a sentir reiterados dolores y sangrados intensos.

Ante esta situación la mujer buscó ayuda en un ginecólogo, quien le sugirió hacerse distintos exámenes.

“El ginecólogo me pidió que me hiciera una ecografía y fue como, ‘¡Maldita sea! Espero que no sea un bebé porque no quiero tener otro hijo ahorita’. [...] No era un bebé. De hecho, ¡era algo mucho peor que un bebé!”, contó Page a sus seguidores.

Posteriomente reveló que poseía un quiste dermoide de un tamaño aproximado de 7 centímetros. "Es un quiste en el que crece pelo y dientes", contó.

Y sumó: "Se originan a partir de partículas de tejido fetal que se han separado durante el desarrollo del feto”.

Tras el descubrimiento, reveló la mujer, ahora debe aguardar a que se realice el procedimiento quirúrgico para extirparlo.