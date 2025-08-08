Pablo Lescano rompió el silencio tras el trágico recital de Damas Gratis en Colombia: "Chau Bogotá..."

El recital que Damas Gratis brindaba en Bogotá, Colombia, el fin de semana terminó de manera abrupta debido a graves incidentes entre asistentes que derivaron en una persona muerta y varios heridos.

Según informaron medios locales, la pelea habría comenzado entre presuntos hinchas de equipos de fútbol, lo que provocó una batalla campal en medio del público y obligó a interrumpir el espectáculo.

La Policía Metropolitana de Bogotá detalló que la víctima fatal murió como consecuencia de heridas sufridas durante la confrontación. Al cierre de esta edición, no se habían difundido oficialmente datos de identidad ni la cantidad precisa de heridos, aunque trascendió que varios fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones de distinta gravedad.

El show se desarrollaba en un predio de Bogotá con capacidad para miles de personas y formaba parte de la gira internacional de Damas Gratis. El recital había avanzado con normalidad hasta que, según testigos, un grupo de personas comenzó a agredirse físicamente en una de las zonas laterales, generando corridas y empujones que rápidamente se extendieron.

El líder del grupo, Pablo Lescano, se pronunció públicamente a través de un breve mensaje en sus redes sociales. “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste todo lo sucedido”, escribió el músico en una historia de Instagram. Si bien no brindó más declaraciones, compartió capturas de mensajes enviados por fanáticos que se encontraban en el recital y que manifestaron su pesar por lo ocurrido.

Uno de esos mensajes decía: “era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”. Otro seguidor expresó: “muchos estábamos ahí con ganas de escucharte y gozar el concierto. En serio, perdón”.

Los organizadores intentaron calmar la situación, pero la magnitud de la pelea hizo necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad presentes. La suspensión del espectáculo fue anunciada minutos después por el personal de producción.

En paralelo, la policía de Bogotá inició actuaciones judiciales para identificar a los responsables. No se descarta que se trate de enfrentamientos vinculados a barras bravas de clubes de fútbol locales, una hipótesis que surgió de los testimonios y de videos difundidos en redes sociales donde se observan camisetas y banderas de equipos.

Damas Gratis, una de las bandas más populares de la cumbia villera argentina, había incluido a Bogotá como una de las paradas centrales de su tour por Sudamérica. Aún no se informó si el recital será reprogramado o si la banda retomará su agenda en otra ciudad.