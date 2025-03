Pablo Carrozza destrozó a los streamings de Luzu, Olga y Bondi por el uso de bots: "no engañen a la gente"

Pablo Carrozza fue contundente con sus declaraciones respecto de los canales de streaming actuales y la cantidad de visualizaciones en tiempo real que tienen, sosteniendo que están cargadas de bots pagos para inflar la audiencia.

El periodista no se guardó nada y salió con todo, dirigiéndose a los canales de Luzu, Olga y Bondi, los mismos que figuran con miles y miles de espectadores en tiempo real.

“Tengo que sacarle la careta a un montón de youtubers, streamers y creadores de contenido en una batalla que es completamente desigual. En plena pandemia decido irme de la televisión porque entendía que acá estaba lo nuevo, sin bajada de línea, de otra manera más descontracturada y con una comunidad que iba construyendo en ese momento... Hoy por suerte somos un montón y no tenemos bots, somos todos reales y me lo hacen saber en cada uno de los comentarios”, comenzó diciendo Carrozza yendo de menor a mayor con su descargo hacia los streamings.

En ese sentido, el periodista apuntó contra la cantidad de visualizaciones en tiempo real, comparándolas con las de Blender, Flavio Azzaro, El Bananero, entre otras, sosteniendo que las mencionadas no tienen bots. “¿Qué hace Nico Occhiatto, por ejemplo? Saca el chat, anula el chat, entonces es la tele, y te meten 130 mil personas en vivo. ¿Y por qué no abrís el chat? Abrí el chat, si tenés los huevos suficientes, y si estás diciendo la verdad, abrí el chat para que la gente que está del otro lado pueda demostrar que son verdaderos porque los bots no comentan… Más allá de que los bots no te sirven al momento de la ‘view’, al momento del dinero”, resaltó.

“Necesitan demostrarle a los sponsors que los ven 130 mil personas… 130 mil personas es más que una cancha de River. 130 mil personas no miran Luzu, como tampoco Olga”, manifestó.

A su vez, dio su punto de vista con más frases picantes: “No conozco a una sola persona que mire estos formatos. Tienen que decir la verdad, no engañen a la gente. No quiero vigilantear a los que compran bots, pero muchachos, sean serios con su audiencia y con los que estamos de este lado laburando”.

Además, Carrozza planteó que “les aseguro que en la calle no se habla de Luzu ni de Olga” y remarcó que “es un público de nicho palermitano que no se involucra políticamente, y está todo bárbaro… Pero no nos quieran engañar: no puede medir lo mismo un chabón desconocido hablando de Fórmula 1 que Pedro Rósemblat en la reinauguración de Gelatina o que Tomás Rebord que uno tiene el chat de él en la pantalla y no llega a leer de la cantidad de mensajes que tiene”.

Por último, exclamó con contundencia: “de repente uno compra bots para tratar de ganarle a otro. ¿Y? Hasta ahora nos damos cuenta los que estamos en el día a día, los que estamos en los medios de comunicación no tradicionales y digitales. Le contamos a nuestra audiencia de qué manera se hace esto. Todos quieren ganar su franja, entonces engañan a su propia audiencia”.