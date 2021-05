Oscar Ruggeri apuntó contra Roberto Baradel por las clases presenciales: “Bien la nena enseñándole al papá”

Oscar Ruggeri es un jugador reconocido del fútbol argentino, fue campeón del mundo en México 1986 y en los últimos años ha crecido su exposición en la televisión, donde descubrió su lado periodístico.

De la mano de personalidad confrontativa, el Cabezón utiliza su espacio en la pantalla de ESPN para poner en su boca muchos reclamos del "ciudadano de a pie" y bajar línea política.

Este miércoles, en el pase entre los programas 90 minutos y F12, Ruggeri aprovechó para chicanear al secretario general de SUTEBA, el kirchnerista Roberto Baradel por la suspensión de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.

"Vino Milo y me dijo 'Lala' quiero ir a la escuela. Y no tengo respuesta para darle. Ojalá que los que estén escuchando me den una respuesta para que yo le de a mi nieto", comenzó su comentario.

"Baradel, vamos. Que tu nena dijo que quiere ir a la escuela. Bien la nena, muy bien, enseñándole al papá", acotó el exfutbolista de forma irónica.

Y se envalentonó: "Yo quiero que mi nieto vaya a la escuela y no sé qué decirle. Ojalá que se pongan de acuerdo. Muchachos, pónganse de acuerdo".

Mariano Juan, ex futbolista y panelista de Mariano Closs le refutaba "Pero quién no está de acuerdo. Es por cuestiones sanitarias, Oscar. No porque se les ocurre".

"Explicale al nene qué es sanitario, a ver", le retrucó el ex capitán de la Argentina, el último que levantó un trofeo oficial con la Selección mayor en la Copa América de Ecuador 1993. "Las razones de quién. De un lado hay una razón y del otro lado hay otra razón", continuó.

"No te parece que se tienen que encerrar y matarse dentro de una habitación hasta que salga una decisión que sea buena para todos", dijo sobre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"¿Y si se decide que no?", le contestó el panelista. "No Mariano, no estoy de acuerdo", cerró Ruggeri, en otro momento político al paso en programas de fútbol.