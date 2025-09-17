Operarán de urgencia a Thiago Medina y crece la preocupación por su estado de salud: “Él es fuerte...”

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, atraviesa horas decisivas en el Hospital de Moreno tras el accidente en moto que sufrió días atrás. El joven influencer permanece internado con pronóstico reservado y bajo un estricto control médico.

Desde el ingreso al centro de salud, Medina fue sometido a múltiples estudios que confirmaron lesiones graves. La magnitud del impacto obligó a mantenerlo bajo un esquema de cuidados intensivos, en el que cada avance es evaluado minuciosamente por los profesionales.

Romina Uhrig, ex diputada y compañera de Thiago en el reality televisivo, fue quien transmitió parte de la información que maneja la familia. En declaraciones al programa A la Barbarossa, detalló que el cuadro es complejo y que los especialistas analizan procedimientos que no estaban previstos en un principio.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

El punto de mayor preocupación se ubica en la zona costal. Allí, los médicos identificaron fracturas múltiples que generan riesgos adicionales para la estabilidad del paciente. Esa situación abrió el debate sobre la necesidad de una intervención quirúrgica que, de realizarse, podría marcar un antes y un después en su recuperación.

Según relató Uhrig, la acumulación de fragmentos óseos representa una amenaza silenciosa para órganos vitales. La decisión sobre cómo proceder será tomada en las próximas horas, una vez que el equipo médico confirme que Medina se encuentra en condiciones de soportar el procedimiento.

Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

Además de las fracturas, uno de los pulmones resultó comprometido. La perforación detectada días atrás obligó a extremar los cuidados y postergar cualquier avance hasta que el estado clínico muestre signos de estabilidad. La posibilidad de una cirugía agrega incertidumbre en un contexto ya de por sí delicado.

A pesar de la gravedad, desde el entorno del joven transmitieron cierta tranquilidad al remarcar que su estado no empeoró en los últimos días. La reducción paulatina de la medicación sedante fue interpretada como un avance positivo en la evolución general. “Él es fuerte y está resistiendo bien”, remarcó Uhrig.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

El accidente que lo dejó internado ocurrió en la zona oeste del conurbano bonaerense. Medina circulaba en moto cuando protagonizó un choque que derivó en lesiones severas. La rapidez en la atención inicial fue clave para estabilizarlo y trasladarlo al Hospital de Moreno, donde permanece internado.

Los próximos días resultarán determinantes. El cuerpo médico insiste en que cada decisión debe ser tomada con cautela, dado que una operación apresurada podría implicar riesgos adicionales. La posibilidad de postergarla también tiene consecuencias, por lo que el margen de error es mínimo.