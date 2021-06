Una nueva e insólita historia se volvió viral en las últimas horas en TikTok, luego de que un usuario compartiera cómo descubrió, en un ticket emitido hace ocho años en un supermercado, que una cajera le había dejado escrito su número telefónico.

La anécdota fue dada a conocer a través de la popular red social china, y varios usuarios consideraron que se trataba de una 'señal del destino' por lo que el protagonista debía buscar a esa mujer llamada Gabriela.

"Me di cuenta casi 8 años después", escribió el usuario junto al video donde muestra el recibo emitido en el año 2013 junto a la canción 'Never Forget You', utilizada a diario en posteos de este tipo.

"Yo creo que uno esta soltero por pndjo (sic)", agregó en el video que ya suma más de 2.8 millones de reproducciones, 192 mil likes y 2 mil comentarios entre los que se destaca algunos que dicen "eres la representación viva de que no entendemos indirectas" o "llama al número, a ver qué pasa".

Más tarde, a través de una segunda publicación, dio más detalles sobre la historia, aclarando que se trataba de un baucher de pago de una escuela, y también mostró cómo lucía en eso entonces