Una publicación sobre un insólito emprendimiento de una joven argentina se viralizó en redes sociales y abrió el debate sobre la creatividad laboral en el país, inspirando la frase popular: “En Argentina no trabaja el que no quiere”.

Este singular proyecto llamado “Number Shower” ofrece un servicio que ayuda a embarazadas a elegir el nombre de sus hijos según “cuál vibra mejor”, con tarifas que varían según la cantidad de nombres a analizar y la devolución personalizada por audio de WhatsApp.

EL INSÓLITO EMPRENDIMIENTO QUE GENERÓ POLÉMICA EN LAS REDES SOCIALES

En un contexto donde los emprendimientos y las soluciones creativas abundan, la iniciativa llamó la atención por su propuesta original y por los montos cobrados: $120.000 por tres nombres, $90.000 por dos y $50.000 si la madre ya está decidida y solo quiere saber la “vibra” del nombre.

La viralización de la publicación generó comentarios entre usuarios que, en tono irónico o crítico, reflejan cómo cualquier idea con suficiente ingenio y difusión puede transformarse en negocio.

La publicación circuló masivamente entre grupos de Facebook, X y WhatsApp, generando todo tipo de opiniones. Mientras algunos la defendieron como ejemplo de creatividad y oportunidad, otros la consideraron una exageración en el auge de los emprendimientos digitales, que explotan cualquier nicho disponible en el mercado argentino.

Por la rápida viralidad y el aluvión de críticas e ironías, la joven decidió cerrar los comentarios de su publicación para evitar la catarata de opiniones negativas, lo que a su vez alimentó aún más el revuelo y la curiosidad sobre el emprendimiento.

EL AUGE DE LOS SERVICIOS PERSONALIZADOS

Esta tendencia se inscribe dentro de una serie de productos y servicios “inusuales” que han encontrado su nicho y viralidad en ecosistemas como TikTok e Instagram, con el denominador común de la búsqueda de ingresos alternativos en un contexto económico desafiante.

Los usuarios destacan que “el que no trabaja es porque no quiere”, haciendo referencia a cómo, en Argentina, la inventiva y el aprovechamiento de las redes pueden transformar cualquier idea en una oportunidad laboral.

La historia pone en evidencia las contradicciones del mercado digital en el país: mientras para algunos es símbolo de oportunidades abundantes e ingenio, para otros es la expresión de la demanda de servicios sin filtro y del “vale todo” en materia de emprendedurismo.

El hecho de que la joven haya cerrado los comentarios para protegerse de las críticas se convirtió también en noticia, mostrando la otra cara de la exposición digital y el alcance de las polémicas que suelen acompañar los éxitos virales en Argentina.

LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE DEL BEBÉ

El nombre de un bebé es mucho más que una simple identificación: representa la primera herencia y marca de identidad que los padres otorgan a su hijo.

En la cultura argentina, la elección del nombre suele estar cargada de significados simbólicos que reflejan expectativas, tradiciones familiares o hasta acontecimientos sociales y deportivos del momento, como la influencia de figuras públicas recientes. Así, el nombre puede conllevar una mezcla de historia, deseos y valores que los adultos buscan transmitir a las nuevas generaciones.

El debate en torno a la elección del nombre siempre genera controversias familiares y sociales. Mientras algunos defienden la importancia de continuar con tradiciones y homenajear a ancestros o personalidades queridas, otros proponen nombres exóticos o modernos que reflejan una visión renovada del mundo y la individualidad del niño.

En la Argentina actual, esta discusión se amplifica por la diversidad cultural, la moda y la tendencia a elegir nombres poco comunes, lo que genera múltiples opiniones cruzadas entre distintas generaciones.

Finalmente, especialistas y estudios sugieren que el nombre puede tener consecuencias en la autoimagen, la autoestima y el desarrollo social del niño. Un nombre puede influir en cómo la persona se percibe a sí misma y cómo es vista en su entorno social, impactando incluso en sus oportunidades futuras. Por eso, la decisión de un nombre suele convertirse en un tema sensible, que despierta debates, consultas y, como ocurre hoy, hasta nuevos emprendimientos virales que buscan asesorar en una de las elecciones más personales de la vida familiar.