Nueva indirecta de Wanda Nara a la 'China' Suárez en medio del conflicto con Icardi: "esta boba..."

Wanda Nara lanzó una nueva indirecta contra Eugenia ‘China’ Suárez en las últimas horas y volvió a encender la polémica con Mauro Icardi.

En las imágenes, grabadas desde su camioneta mientras se dirigía a un recital del cantante Quevedo, la empresaria aparece cantando junto a un grupo de amigas y escribió una frase que fue interpretada como una indirecta hacia la actriz.

El gesto no pasó inadvertido donde la publicación se dio en un contexto tenso con su ex esposo quien, según trascendió, no habría aceptado ver a sus hijas durante el Día del Padre debido a que el encuentro debía realizarse en el bar del edificio donde vive Wanda, una medida establecida por la Justicia.

“Esa boba no juega en mi liga”, escribió sobre el video publicado en Instagram, parafraseando una de las líneas del tema del artista español que suena de fondo: “Ese bobo no juega en mi liga”. En la grabación, Nara aparece al volante, acompañada por cinco mujeres, mientras hace el gesto de los “cuernitos” con las manos y sonríe.

La frase elegida por Nara y el gesto en el video fueron leídos por muchos usuarios como un mensaje indirecto a la actual pareja del futbolista. La letra completa del tema que suena en el clip hace referencia a una relación pasada, conflictos con un ex y menciones explícitas a la propia Wanda: “Él es Maxi López y tú mi Wanda Nara”, canta Quevedo en uno de los versos.

En medio del conflicto judicial por la tenencia y el régimen de visitas, la aparición pública de Nara con un mensaje sugerente volvió a ubicarla en el centro de la escena mediática. Las redes sociales replicaron el video rápidamente, y los rumores sobre una nueva etapa en su enfrentamiento con la China Suárez volvieron a instalarse.

No es la primera vez que una publicación de Wanda es interpretada como una provocación o mensaje dirigido. Desde que estalló el escándalo mediático en 2021 por el vínculo entre Icardi y Suárez, los cruces indirectos a través de redes sociales fueron frecuentes.

Por el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi respondieron públicamente a la publicación. Sin embargo, la tensión entre las partes parece lejos de disiparse. La situación judicial entre Nara e Icardi, especialmente en lo relacionado a sus hijas, sigue en curso, y las interacciones digitales no hacen más que sumar tensión al vínculo.