Un joven tiktoker estadounidense vivió un momento espeluznante en su casa, luego de descubrir que su pared "sonaba hueca" y hallar una misteriosa habitación tras ella.

Logan Hunter, popular en la red social china, publicó imágenes que asustaron a sus seguidores, mostrando las escaleras que se escondían tras su despensa, y que conducían a una habitación "secreta".

Según relató, al oír el sonido hueco de la pared decidió abrirlas, y fue así como descubrió lo que se escondía detrás de la misma.

"Está oscuro y me tengo que encerrar en la despensa para que mis gatos no me sigan", explicó durante el primer video.

Y agregó, mostrando la habitación: "Puede ser un buen sitio para esconder cosas... depende de lo que veamos".

Sin embargo, tras una breve investigación se dio cuenta de que solo se trataba de un ático abandonado, y que nada misterioso se encontraba en él.