No le alquilaron la cancha, volvió a su casa y descubrió que su novia lo engañaba con otro

Una historia triste se viralizó en las redes sociales y tiene como “víctima” a un joven quien solo buscaba divertirse con sus amigos jugando al fútbol.

Según trascendió en las redes sociales, el aficionado deportista terminó con el corazón roto al vivir quizás, la peor noche de su vida.

Mathías relató una mala experiencia con unas canchas de Morón, donde no le reservaron y por eso volvió antes a su casa, encontrándose con la peor escena posible: su novia lo estaba engañando con otro hombre.

“Estaba googleando canchas de fútbol para alquilar y me encontré la mejor reseña de la historia jajajaja”, @bjs_alejo2 en X (Twitter).

“Viajé desde Morón para llegar y me que me digan que la cancha alquilada no estaba disponible, que la seña esto que la seña aquello, mucho biribiri”, explicaba la reseña del joven.

“Consecuencia, llego más temprano a casa para encontrarme a mi mujer c**** con el vecino. Nunca más”, cerró. Obviamente, dejó una sola estrella.

“Los peligros de jugar fútbol con los pibes”; “Clásico gol en contra”; “¿A todos los de Morón nos meten los cuernos?”; “El de la cancha le dijo ´loco date cuenta´”, comentarios los usuarios. Otros aseguraron que se trata de una imagen vieja y que aquella anécdota habría ocurrido hace años.