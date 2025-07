Nicolás Vázquez rompió el silencio tras su ruptura con Gimena Accardi: "necesitaba dejar..."

Tras conocerse públicamente que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez le pusieron fin a su relación luego de 18 años, el actor rompió el silencio este martes y lanzó un largo descargo acerca de la ‘bomba’ del momento.

En comunicación con Ángel de Brito en LAM, Vázquez dio detalles de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión en conjunto con la mujer que estuvo junto a él durante casi dos décadas, habiendo iniciado su historia de amor en el año 2007.

Con cierto todo quebrado, el actor fue por partes y dijo: “¿Y ahora qué? Concentrarme en mí, que es muy importante, necesitaba dejar de hacerme el boludo con muchas cosas que tengo que sanar. Parece que uno las sanó porque sigue adelante, pero hay que buscar y hacerse cargo, sobre todo en la edad que tengo”, señaló.

“Estaba haciendo terapias alternativas y recuperé la 'común', esas cosas hacen bien. Está bueno tener a alguien que te escuche y te cague a pedos”, continuó la exitosa figura del teatro y televisión.

No obstante, el conductor de LAM le consultó por la separación de bienes, a lo que Vázquez contestó: “'ni' porque esto es así, reciente, ella estaba de gira, nos estábamos viendo muy poco... La gira te aleja, es inevitable. Esto le pasa a todas las parejas. Cuando llega el momento en que algo no está funcionando y no te encontrás como era antes, está bueno no hacerse el boludo y ser valiente. Es una mierda esto, me siento avergonzado con los temas importantes que hay”, analizó, tras su salida en pleno aire.

Acerca de los rumores por la hipotética presencia de un tercero en discordia, manifestó: “estoy lejos de eso, en este momento de mi vida no me da la nafta para pensar en eso, es pensar en mí, fueron 18 años al lado de una persona y nos pasó de todo”.

"Después de tanto tiempo juntos, tomamos la decisión juntos con todo lo que hemos pasado. Tuvimos momentos difíciles con ayuda, terapia, charla y mucha comunicación, algo que nunca faltó. Hubo mucho amor, fueron 18 años. Llega un momento donde no hay que charlar tanto y tomar rumbos distintos para ver qué pasa. A veces no alcanza con el amor y el día a día", señaló.

El comunicado que sacudió las redes sociales

La actriz replicó en sus historias de Instagram el mensaje compartido por Vázquez, lo que sugiere que fue una determinación consensuada.

“Después de compartir con @nicovazquezok 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzó explicando la actriz en una historia que replicó de su par.

Y siguió: “No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”.

"Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo", concluyó.