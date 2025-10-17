Nicolás Vásquez rompió el silencio en redes sociales y habló sobre su paternidad: “Estas cosas duelen"

Lo que comenzó como un rumor sobre su nueva vida sentimental, rápidamente escaló hasta un terreno que Nicolás Vázquez no estuvo dispuesto a tolerar. Tras confirmar hace apenas unos días su relación con la actriz Daiana Fernández, a tres meses de su separación mediática de Gimena Accardi después de 18 años juntos, el actor tuvo que salir a desmentir categóricamente las versiones que aseguraban que se convertiría en padre.

El actor había reconocido su nuevo vínculo en diálogo con el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde afirmó con cautela: “Estamos bien y es algo de muy poquitos días”. Explicó que la relación nació desde una profunda amistad. "Nos conocemos hace un montón como amigos. Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe", remarcó Vázquez, intentando poner paños fríos a la intensidad mediática. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para frenar las especulaciones.

El origen del rumor y el contundente descargo

La mecha se subió en la emisión del miércoles 15 de octubre de Pasó en América (América TV), cuando el panelista Augusto “Tartu” Tartúfoli, mientras analizaba la entrevista de Vázquez, lanzó una audaz predicción. "Nico Vázquez y Dai van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida", sentenció, aunque inmediatamente aclaró la naturaleza de su comentario: "Esto no es data, esto es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente".

Pese a la aclaración de que no se trataba de información verificada sino de una premonición personal, el comentario se replicó con velocidad en portales y redes sociales, generando un revuelo que colmó la paciencia del actor. Cansado de la situación, Vázquez rompió el silencio a través de sus historias de Instagram con un mensaje directo y sin rodeos para desestimar por completa la versión.

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa”, escribió Vázquez. Lejos de quedarse en la simple negación, aprovechó la oportunidad para criticar el manejo de la información en el entorno digital. "Esto es un ejemplo más de 'clickbait' (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", continuó en su descargo.

Finalmente, el actor y productor cerró su mensaje con una reflexión y un pedido de mayor responsabilidad. "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!", sentenció.

La palabra de Gimena Accardi sobre la nueva relación

Mientras la polémica por el supuesto embarazo se desataba, la atención también se posó sobre Gimena Accardi, su expareja. La actriz habló por primera vez sobre el nuevo romance de Vázquez en una entrevista con Sálvese quien pueda , y lo hizo con una notable altura y respeto, despejando cualquier duda sobre posibles rencores.

"Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico", afirmó Accardi, y negó la existencia de celos de su parte. Sus palabras hacia Daiana Fernández también fueron elogiosas. ”Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra”, aseguró.

Asimismo, la actriz aclaró que nunca sospechó que su exmarido pudo haberle sido infiel durante su matrimonio y expresó su deseo de creer que este nuevo vínculo romántico comenzó efectivamente después de la separación.