Nicki Nicole compartió el mail que le envió una comodorense y quedó sorprendida: "me hubiera gustado..."

Tras su exitosa gira en medio de la fuerte noticia del fallecimiento de su papá, Nicki Nicole reapareció en sus redes sociales para agradecerle a sus seguidores por el acompañamiento, pero días después hizo algo insólito.

La artista compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes que le enviaron a su correo electrónico con pedidos insólitos y textos de todo tipo. En ello, apareció el de una comodorense con un escrito.

“Buenas tardes, me comunico a través de este medio para mandar información sobre algunos tatuajes que me tatué por el amor hacia el artista Nicki Nicole en la cual me hubiera gustado habérselos presentado en algún show de ella en la ciudad de Comodoro Rivadavia”, comienza diciendo el mensaje.

Con más por decir, añadió: “Por las circunstancias en las cuales es imposible. Lo adjunto a través de este mail que en lo cual son cuatro piezas en las que fueron dedicadas ”para de artista". A continuación pasaré las imágenes", concluye.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

En el brazo mostrado se alcanza a ver la frase “Cheto mal”, mientras que debajo figura una caricatura del “Gato Félix”, una aureola y por último una firma con la palabra “Alma”.

En otro de los mails, un usuario la invitó a comer fideos o su almuerzo de preferencia pese a que “es casi imposible, pero soñar es gratis”.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Por último, la artista compartió un pedido original que desató el apoyo de los usuarios en las redes sociales: “hola, hay posibilidad de que naiki me acepte una cita para comer supremas con puré?”, dice el mensaje.