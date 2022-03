Una mujer que vivía el drama de haber perdido a su marido con el que convivía hacía 10 años tuvo que atravesar una incómoda situación, al contarle la noticia a la amante del hombre.

Ocurrió en Reino Unido, donde Bridgette Davis vivía con su marido que padecía un trastorno de bipolaridad, quien perdió la vida trágicamente en un hecho que conmovió a su esposa y también a su amante.

Fue ante esa situación que Bridgette decidió informarle de lo ocurrido a la otra mujer, y en un video publicado en su cuenta de TikTok contó cómo tomó la iniciativa y cuál fue la respuesta.

"Cuando muere tu esposo de 10 años y tienes que decírselo a su amante”, dice la leyenda que acompaña al clip, el cual ilustra el episodio a través de capturas de mensajes.

“No puedo creer esto”, respondió la chica cuya identidad no fue revelada. “No puedo, me estoy perdiendo. No puedo hacer esto de nuevo. Él me prometió”, agregó.

Pese al gesto que tuvo la esposa del difunto con la amante, ante la pregunta de esta última sobre si podía ir a despedirse de él en el cementerio su respuesta fue contundente: "No".