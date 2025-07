Durante una entrevista televisiva, Moria Casán sorprendió al revelar cuánto cobra de jubilación tras su larga y exitosa carrera.

La actriz, de amplia trayectoria en el espectáculo argentino, calificó la situación como “un papelón”, aunque aclaró que no se queja. Sus declaraciones se dieron en el programa Puro Show, emitido por Eltrece, durante un intercambio con el periodista Pampito.

Consultada sobre su rutina actual, Casán subrayó que continúa con una carga de trabajo intensa. “Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos”, comentó. En ese contexto, Pampito quiso saber si percibía algún tipo de jubilación.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

La respuesta fue inmediata: “Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito”, afirmó. Luego agregó que durante muchos años no percibió haberes previsionales y que incluso podría haber cobrado al menos cinco años más, pero no lo hizo. “De cualquier manera no me quejo, pero cobro”, concluyó.

La revelación se produjo minutos después de que Casán opinara sobre el escenario político actual. Sin definirse como militante, manifestó que ve posible una reelección del presidente Javier Milei. “Puede ser reelecto”, sostuvo, aunque también aclaró que no le interesa hablar de política ni se considera vinculada a ningún sector. Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

La declaración sobre su jubilación generó sorpresa en redes sociales y en el ámbito mediático, ya que se trata de una figura emblemática del espectáculo argentino, con décadas de presencia en teatro, televisión y medios gráficos.

Más allá del dato económico, Casán puso el foco en su estilo de vida y en la cultura del trabajo que sostiene desde hace más de seis décadas. “Estoy activa, me siento bien y me gusta lo que hago. La energía está en el hacer”, dijo en otra parte del diálogo.