Morena Rial reapareció en televisión este lunes, tras haber recuperado su libertad luego de pasar diez días detenida, acusada de participar en robos de casas en Villa Adelina.

La hija de Jorge Rial estuvo en el programa Ispa como entrevistada y descargó su bronca contra Yanina Latorre, la panelista de LAM que en reiteradas oportunidades apuntó contra ella.

"No tienen otro tema de que hablar que sea tan importante como yo me parece, porque desde que caí detenida hasta hoy, veo todos los programas que me nombran, y ya está, ya pasó el tema”, afirmó Morena.

Por otra parte, fue directo contra Latorre: “me matan en el programa, pero todos los días me vienen a tocar el timbre en el horario de LAM para que les dé una nota”.

Por otro lado, criticó al periodista Tomás Dente: “Él me da como cosita, porque él envidia a su propio hermano, imaginate ¿Qué me puede decir a mí? No tengo nada para decir. No le voy a dar entidad”.

Asimismo, Morena venía de durar solamente un día en el programa Mañanísima que conduce Cármen Barbieri y es por eso que se defendió de las críticas: “me usaron para el rating”. A su vez, manifestó: “ellos me llamaron infinidades de veces, pero solo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento. Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad”.