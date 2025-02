Morena Rial se fue de fiesta, desobedeció a la Justicia y se defendió de forma insólita: "Ni me acuerdo..."

Morena Rial desobedeció a la Justicia y salió de fiesta este jueves, considerando que no tenía permitido salir de su domicilio por los hechos de público conocimiento. La delincuente se defendió de manera insólita al ser criticada por su rato de diversión.

Esta mañana, la hija de Jorge Rial no se presentó a las pericias psicológicas, argumentando que no había recibido ninguna notificación al respecto. La joven se defendió asegurando que tenía la necesidad de salir un rato de su casa, dado que estaba "todo el día encerrada". En ese marco, también de desligó de la responsabilidad de su bebé.

“No me llegó ninguna notificación de nada. Si me lo dijeron cuando estaba detenida, ni me acuerdo. Esperaba que me digan el lugar y la hora, no tengo porqué esconderme”, argumentó, después de haberse divertido con su abogado Alejandro Cipolla.

Histórico fallo: una docente tendrá que devolver 33 millones de pesos por cobros indebidos

En esos términos, planteó: “obviamente que estoy arrepentida. No soy rebelde porque si hay alguien a quien le tengo que cumplir, sería a la justicia y a nadie más”. No obstante, se defendió de las críticas de una manera particular: “rebelde voy a ser porque si hablan de mí, no me voy a quedar callada, siempre me manejé así, no es algo de ahora”.

“No por eso voy a dejar que me maten por todos lados. Sé lo que hice, pero no me voy a dejar pisotear, ni que me vengan a tratar de nada”, añadió, nuevamente en su defensa.

Caso Acosta: discutió con su amigo porque le debía $200 mil y lo mataron de dos disparos por la espalda

Además, la delincuente dijo cuáles fueron las razones por las que decidió salir a un boliche: "Tengo derecho a salir un rato porque estoy encerrada todo el día en mi casa, salí dos horas y por eso hacen un re quilombo. Entiendo que tengo un problema judicial, pero no tengo prisión domiciliaria, puedo salir y hacer una vida medianamente normal”, concluyó.