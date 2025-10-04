Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel y escribió una carta con varios mensajes: “Quiero que sepan...”

Morena Rial volvió a expresarse públicamente desde el penal de Magdalena, donde se encuentra detenida tras incumplir disposiciones judiciales.

La hija de Jorge Rial publicó en sus redes sociales una carta manuscrita en la que habló sobre su situación, desmintió versiones que circulan sobre su entorno y se refirió al vínculo con su hijo Amadeo, que el próximo 7 de octubre cumplirá un año.

La carta, escrita de puño y letra, fue compartida en una historia de Instagram junto a una imagen del papel. Desde el encierro, Morena buscó marcar distancia de los rumores sobre su vida y aclarar cómo se comunica con su familia.

“Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados.” Con esa frase abre el texto, en el que deja entrever el aislamiento que atraviesa en el penal y la decisión de mantener la reserva sobre sus vínculos.

Luego apuntó directamente a las versiones que se multiplicaron en redes y medios: “Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo, inventos.” El mensaje apunta a desacreditar las declaraciones de terceros que aseguran tener contacto o información sobre ella.

Más adelante, Morena mostró su intención de recomponerse y avanzar con su situación judicial: “Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor.”

El tramo final de la carta está dedicado a su hijo. En los últimos días se había difundido que pretendía celebrar su cumpleaños en el penal, algo que negó de manera tajante. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiero ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él.”

La publicación generó gran repercusión y marcó su primera aparición pública desde que fue trasladada a Magdalena. En su entorno señalan que la influencer mantiene contacto regular con su defensa y que las gestiones para habilitar videollamadas con su hijo están en marcha.