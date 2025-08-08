Morena Rial presentó a su nuevo novio y sorprendió a todos al contar cómo lo conoció: "para siempre..."

Morena Rial compartió públicamente su relación sentimental con un joven llamado Rubén. La influencer mostró fotos junto a su novio en Instagram, donde lo definió como su “único amor para siempre”.

Aunque algunos relatos indican que el vínculo comenzó en marzo, otras fuentes sugieren que la pareja se consolidó hace casi dos meses. Morena no ocultó su relación y difundió imágenes de diferentes momentos junto a Rubén.

Según el panelista Pepe Ochoa, ambos s e conocieron en encuentros vinculados a la práctica de la religión umbanda. Ochoa también informó que Morena fue detenida recientemente, pero ella negó esta versión a través de un comunicado oficial. Detuvieron otra vez a Morena Rial: ¿cuál fue el motivo?

Morena aclaró: “no estuve involucrada ni manejando ningún auto. Antes de dar una información verifiquen las cosas. Dejen de ser inoperantes y acosadores hablando de uno todo el día”.

En las publicaciones, la influencer acompañó las fotos con frases como “Te amo mi vida, para siempre”, y calificó a Rubén como “el único amor de mi vida para siempre”.

Desde su excarcelación hace seis meses por un robo que afectó su vida personal, Morena ha mostrado sus emociones públicamente a través de historias en Instagram en más de una vez.

Por otro lado, Facundo Ambrosini, quien tiene la tenencia del hijo mayor de Morena, se casó en abril con Camila, una psicóloga oriunda de Córdoba. La ceremonia tuvo lugar en una iglesia y luego en un salón donde se celebró con familiares y amigos.

Este nuevo capítulo en la vida sentimental de Morena Rial se suma a su constante presencia en medios y redes sociales, donde comparte tanto momentos personales como su vínculo con Rubén.

Morena Rial volvió a ser noticia en redes sociales luego de responder una serie de preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Fiel a su estilo frontal, la hija del periodista Jorge Rial no se guardó nada y sorprendió al referirse a L-Gante, el cantante de la “cumbia 420”, con quien fue vinculada en otras oportunidades.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó de forma directa: “More, ¿le tenés ganas a L-Gante? Digo, porque le tirás con todo y él ni cabida”. Lejos de esquivar la consulta, Morena contestó con sinceridad y lanzó una frase que generó revuelo.

Cabe mencionar que la hija del periodista de C5N había confirmado hace pocas semanas su relación con un joven con el cual llevó a cabo un ritual umbanda, la nueva religión de la madre de Amadeo.

"Jaja, me tiró varios mensajes por DM, nada más que no los subí". Con esta declaración, la mediática dejó en claro que existieron algunos intercambios privados entre ambos, aunque evitó dar más detalles o mostrar pruebas.

La confesión despertó la curiosidad de muchos usuarios, que siguieron indagando sobre la vida sentimental de Morena. Otra persona le consultó si había estado con algún famoso casado o si había recibido propuestas de hombres comprometidos. La respuesta fue igual de contundente: “no estuve, pero me escribieron varios casados. No estoy con hombres comprometidos”.