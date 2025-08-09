Morena Rial se refirió este viernes a la campaña publicitaria de Wanda Nara para una marca de maní, en la que la empresaria aparece en un spot promocional. La opinión de la delincuente fue directa y se interpretó como una burla hacia Mauro Icardi, exesposo de Nara.

‘More’ llevó a cabo una dinámica habitual en su cuenta de Instagram, donde activó la caja de preguntas para responder consultas de sus seguidores. En ese marco, un usuario preguntó su opinión sobre la polémica generada por la campaña de Nara.

Sin filtros, Morenar respondió sin pelos en la lengua, directo al hueso: “no está bueno burlarse del diminuto miembro de su ex pareja”. Añadió que su comentario tenía fundamento, ya que “estuve con él años”, haciendo referencia a su relación pasada con Mauro Icardi.

Además de referirse a esta cuestión, la delincuente aprovechó para presentar públicamente a su nueva pareja, Rodrigo. En varias publicaciones en redes sociales, ella mostró fotos y videos junto a él, calificándolo como el “amor de mi vida”.

En las publicaciones, la influencer acompañó las fotos con frases como “Te amo mi vida, para siempre”, y calificó a Rubén como “el único amor de mi vida para siempre”.

Cabe mencionar que la joven delincuente conoció a su pareja dentro de la religión umbanda la cual profesa desde hace tiempo, según las publicaciones que hizo en sus redes sociales en reiteradas oportunidades.

Desde su excarcelación hace seis meses por un robo que afectó su vida personal, Morena ha mostrado sus emociones públicamente a través de historias en Instagram en más de una vez.

Según información difundida por Pepe Ochoa en el programa LAM (América), la relación entre Morena Rial y Rodrigo comenzó hace poco menos de dos meses. La pareja se conoció en eventos vinculados a la religión umbanda, práctica que ambos comparten.

El panelista indicó que la relación está en una etapa inicial pero que ambos están comprometidos. Además, reveló que Rodrigo le entregó un anillo a Morena Rial, lo que fue interpretado como un símbolo de compromiso.