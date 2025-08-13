Morena Rial descargó toda su furia contra el padre de su hijo menor y no tuvo piedad: "me tenés cansada..."

Morena Rial, delincuente y figura pública, se expresó con gran contundencia en sus redes sociales contra Matías Ogas, el padre de su hijo menor, Amadeo, que actualmente tiene 10 meses.��

A través de varias historias en Instagram, la hija del periodista Jorge Rial rompió el silencio y descargó toda su furia contra el joven, a quien acusó de no involucrarse ni colaborar en la crianza y cuidado de su hijo.

“Me tenés cansada con los reclamos, te pensás que voy a seguir aguantándome tus pelotudeces, las aguanté bastante tiempo, nunca te importó el bebé”, comenzó su descargo Morena, que se mostró cansada de la situación y de los intentos frustrados por hacer que el padre de Amadeo asuma su responsabilidad.

Si bien aclaró que ella no es una madre que busca alejar a su hijo de su progenitor, señaló que “cuando no quieren saber nada por más que insistas, queda claro que no hay que insistir”. Morena explicó que siempre quiso que Matías estuviera presente por el bienestar del niño, pero que ante su falta de interés y compromiso decidió poner un límite: “siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi hijo, pero es mejor tenerte lejos, sucio”.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Además, criticó con dureza a quienes aparecen ocasionalmente en la vida de Amadeo solo para hacer reclamos o protagonizar escenas conflictivas: “me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen a hacer los familiares furiosos, vayan pa allá. Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren, váyanse a lavar el culo y dejen de molestar. Mi bebé tiene el amor suficiente para no volver a verlos en su vida”, sentenció la influencer.

Morena fue aún más allá y negó la posibilidad de reconciliación o acercamiento: “gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio. La palabra papá te queda re grande compa, y a tu familia todas las palabras les quedan grandes. Jajaja nos vemos”.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Para cerrar, la influencer expresó su frustración y evidenció la gravedad de la desatención que sufrió Amadeo: “mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando ni un pañal le compró. El bebé ya va a cumplir un año, anda pa allá y por la sombra a ver si quedas más oscurito de lo que sos, cachivache”.

Este descargo de Morena Rial se suma a un contexto complicado en su vida personal, tras haber sido excarcelada recientemente junto a su bebé. En medio de estos momentos difíciles, la influencer decidió hacer pública esta dura situación familiar, dejando en evidencia la falta de apoyo por parte de Matías Ogas y su enojo por la ausencia del padre en la vida del pequeño Amadeo.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados