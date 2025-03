Morena Rial volvió a quedar envuelta en una polémica y se dio justo en el Día Internacional de la Mujer donde lanzó una frase que generó miles de críticas.

La delincuente, hija de Jorge Rial, respondió una pregunta en sus historia de Instagram y quedó a la vista de todos quienes se mostraron sorprendidos por sus palabras, incluso por el ‘palo’ que le lanzó a algunas chicas.

“Hermosa, feliz día”, le escribió un usuario anónimo en el box de consultas y respuestas muy reconocido de la aplicación. Ella, lejos de mantener el perfil bajo, lanzó una contundente frase: “Gracias y feliz día a todas las mujeres que tienen los ovarios bien puestos. Algunas regaladas dejan mucho que desear”, dijo.

Todo ocurrió una semana después de que la joven decidiera salir a un boliche a bailar junto a su abogado, Alejandro Cipolla, considerando que la Justicia no le había dado la autorización de irse de su domicilio tras el episodio en el que se vio involucrada junto a sus amigos.

Morena Rial rompió el silencio tras salir de la cárcel, acusada de robar una casa: "Fueron días.."

En las redes sociales viralizaron la captura del posteo de Morena y le lanzaron munición gruesa: “Qué le pasa”; “No es un día para festejar, si para conmemorar”; “¿Es el día de las chorras?”; “obre, no puede redactar bien una simple frase de 10 palabras”; “Por favor dejen de viralizar a esta mina”; “No entendió nada”; “Ella no me representa para nada”; “Necesita terminar el colegio, no sabe ni escribir”, escribieron los usuarios.