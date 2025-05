Misterio: detectó a un OVNI en el cielo de una ciudad de Chubut y quedó impactado

Este miércoles por la noche en la ciudad de Trelew ocurrió un nuevo hecho paranormal cuando extrañas luces aparecieron en el cielo a algunos kilómetros del centro local.

Las imágenes fueron enviadas a ADNSUR pasadas las nueve de la noche por un agente de seguridad quien se mostró sorprendido por el encuentro que tuvo, pese a que no pudo filmarlo con total precisión por motivos claros.

Lo cierto es que en plena oscuridad, sacó su celular y obtuvo algunas muestras de lo que resultó ser un Objeto Volador No Identificado, también conocido como OVNI. En las imágenes en cuestión, figura una luz blanca en la parte inferior llevando a cabo una serie de movimientos, y al aparecer otra mucho más arriba, la primera desaparece de golpe. Pasados algunos segundos, el cielo quedó despejado por completo.

“Eran luces que desaparecían. Eran tres y giraban, se abrían y se expandían. Estaba de patrullero, vi eso y alcancé a grabar”; manifestó el agente en conversación con este medio.

Por último, dudó de que se trate de una nave espacial: “no se ve tan bien porque mi celular no graba así, está viejo. No sé qué será, ¿un OVNI?”.

En Comodoro también pasó, pero en enero

Un hombre observó un fenómeno inusual en el cielo de Comodoro Rivadavia: tres luces, una roja y dos blancas, que se movían de manera peculiar.

Este avistamiento generó interés y especulación entre los testigos, quienes lo describieron como "muy extraño", señalando que no se parecían a los satélites que suelen verse en la zona.

Este evento ocurre poco más de dos meses después de otro avistamiento en el que un comodorense quedó paralizado al observar un objeto volador no identificado (OVNI). El objeto, que se movía con una coordinación inusual, fue captado en video por testigos en la zona de Manantiales Behr.

El día que aparecieron las nubes “OVNI” en Comodoro

Las fotos y videos muestran las raras formaciones que se pudieron apreciar en distintas zonas de Comodoro. Nubes con formas similares a un ovni causaron intriga entre los vecinos.

Estas llamadas “nubes ovni” se han reportado en distintas ciudades del mundo y son las que los meteorólogos las llaman nubes lenticulares, que se forman cuando fuertes y húmedos vientos soplan sobre terrenos difíciles, como cerros, montañas o valles.

Ese tipo de nubes son comunes en la Patagonia. Se forman al este de la cordillera, provocadas por los vientos en altura al chocar en forma perpendicular a las montañas”, explicó a ADNSUR, Aldo Sánchez, pronosticador de la oficina local del Servicio Meteorologico Nacional.