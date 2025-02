Mireddys González confirmó su divorcio de Daddy Yankee y lo festejó de una particular manera: "Ya no quiero..."

Daddy Yankee consiguió divorciarse de Mireddys González y sorprendió al mundo del reggaetón tras 20 años de matrimonio con la mamá de sus hijos.

A pesar de la tristeza de algunos fanáticos por la ruptura, ella lanzó un mensaje provocador que generó críticas y consejos para que se enfoque en su trabajo y "consiga uno".

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir no cuando moría por decir sí. Levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba. Así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes, porque sin eso no sería la mujer que hoy soy”, republicó Mireddys en sus historias de Instagram.

El prestigioso reggaetonero compartió algunos posteos en la misma red social con una llamativa frase que podría tratarse de una indirecta hacia ella. “Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después”, escribió.

Meses atrás, se había mostrado conforme con la fuerte decisión que tomó su ex pareja: “Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad. Sé que estas noticias pueden sorprender a muchos”.