Milett Figueroa dijo su verdad tras su reciente separación de Marcelo Tinelli: “No estoy triste...”

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin después de dos años. El propio conductor fue quien confirmó la ruptura en su programa de streaming Estamos de Paso, en una declaración cargada de emoción y gratitud.

Horas más tarde, la actriz y modelo peruana decidió romper el silencio y aclarar cómo atraviesa este momento personal.

“Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor”, expresó Tinelli, visiblemente conmovido. En esa misma línea, remarcó que el final del noviazgo se dio en buenos términos: “Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos. Me parece que es de buena persona hacerlo”.

Tinelli rompió el silencio y confirmó su separación definitiva de Milett Figueroa: “Hermosa relación"

El conductor, que conoció a Milett en las pistas de El Bailando en 2023, destacó además: “Gracias amor por darme lo que me has dado en todo este tiempo. Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida, y bueno, no sé qué puede pasar el día de mañana”.

La respuesta de Milett no tardó en llegar. Según reveló la periodista Karina Iavícoli en el programa Intrusos, la modelo le envió un mensaje a través de WhatsApp donde aclaró: “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”. Al ser consultada sobre posibles terceros en discordia, evitó dar precisiones, pero insistió en que el vínculo se cerró en paz: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

La cautela con la que se expresó Milett busca preservar lo que ella misma definió como una etapa valiosa de su vida. “No quiero ensuciar lo lindo que vivimos”, remarcó, dejando en claro que el final del romance no implica rencores ni conflictos visibles entre las partes.

En el ciclo de América TV, Paula Varela sumó más datos y aseguró que la decisión se tomó el martes por la tarde, antes del anuncio formal de Tinelli. Según la panelista, la pareja atravesaba un desgaste lógico después de varios meses de crisis intermitentes y proyectos personales que los llevaron a priorizar caminos distintos.

La relación había sido una de las más comentadas desde que Tinelli volvió a la pantalla con El Bailando. A lo largo de los últimos dos años, las versiones de crisis y reconciliaciones fueron moneda corriente, pero ambos insistían en remarcar el cariño y el respeto mutuo. Esta vez, la separación parece definitiva, aunque tanto el conductor como la modelo eligieron despedirse públicamente con palabras de agradecimiento y afecto.