Una joven de 27 años sorprendió al mundo en las últimas horas, luego de revelar que mide 1,87 metros y que gana 100 mil dólares al mes vendiendo fotos en OnlyFans que la muestran como una "gigante".

Se trata de María Temara, quien sacó provecho de su particular altura a partir de la plataforma de venta de contenido erótico y asegura que se siente "feliz con mi tamaño" tras descubrir que a sus fanáticos "les encanta".

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, contó en diálogo con The Mirror.

Y agregó: “Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas".

Llegó a su casa con el novio para festejar San Valentín y había otros tres hombres esperándola

Sin embargo, "cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta".

"Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, cerró.