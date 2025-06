Melody Luz tuvo una impensada reacción contra Alex Caniggia y le hizo una fuerte amenaza: "voy a contar..."

La separación entre Melody Luz y Alex Caniggia suma un nuevo y escandaloso capítulo. La bailarina, que hasta ahora había optado por mantener un perfil bajo y respetar un acuerdo de silencio con su ex pareja, decidió romper ese pacto después de que el mediático fuera visto en público con una nueva mujer.

En sus redes sociales, Melody anunció que irá a LAM para contar todo sobre la relación y la ruptura.

“Hoy me levanté amiga de Ivana y con muchas ganas de seguir llenando la olla. Me cansé de cerrar el orto y voy a LAM”, escribió en sus historias de Instagram, dejando en claro que su paciencia llegó a su límite. Según explicó, ella había aceptado no ventilar detalles de la separación como un gesto hacia Alex. “¿Saben por qué dije que no iba a hablar? Porque se lo prometí al infiel. Y vos sos una chica buena que cumple sus promesas... ¡NOOO! ¡YA NO!”, expresó con ironía en un video.

El detonante fue la reciente aparición pública de Alex Caniggia junto a Ivana Capialbi, una emprendedora que ahora es señalada como su nueva pareja. Las fotos de ambos recorrieron las redes y los portales, lo que generó el enojo de Melody. Sin embargo, lejos de descargar su furia contra Ivana, la bailarina tomó un camino inesperado: se contactó con ella y ambas aclararon la situación.

Ivana también usó sus redes para explicar lo ocurrido: “hablamos con Melody, le pedí disculpas por las fotos, las bajé y quedó todo bien. No me voy a explayar mucho, con ella hablamos todo lo que teníamos que hablar y está todo más que aclarado”. Además, aclaró que no buscaba quedar expuesta ni generar más polémica: “Siento que quedé en un lugar de mierd4 que no me merecía”.

Lejos de alimentar un enfrentamiento con Ivana, Melody replicó la historia de su nueva amiga y le lanzó un irónico dardo a su ex: “¿qué se debe sentir querer darme celos y que terminemos de amigas? JAJAJA”.

El próximo paso será su esperada participación en LAM, donde, según anticipó, revelará aspectos hasta ahora desconocidos de su vínculo con Alex Caniggia. Todo indica que el escándalo recién empieza.